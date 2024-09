Il grande inganno

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) Il problema dei palestinesi è che sono rappresentati da Hamas, che è un gruppo terrorista, mentre l’Olp è discreditato e non conta più nulla.Gino Tullivia email Gentile lettore, a costo di attirarmi l’accusa di “amico di Hamas” o “antisemita” – le solite etichette – mi permetto di dire che gli inganni cominciano dalle parole. Un’intera branca del Mossad, il servizio segreto israeliano, chiamata Hasbara, è addetta alle arti dell’e lo fa in decine di Paesi. Gli esempi sono innumerevoli, ma mi limito al più pertinente: l’uso del termine “terrorista”. Hamas è un partito politico-confessionale (come la Dc o la Cdu tedesca), al quale si affianca un’ala militare, una formazione di partigiani che combatte – lecitamente, come previsto dalle Convenzioni di Ginevra – contro la potenza occupante, cioè Israele.