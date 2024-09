Giro d' Italia 2025 anche Vingegaard al via? La Visma-Lease a Bike smentisce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 - Neil tempo di mandare in archivio il 2024 dei Grandi Giri che i pensieri per l'anno prossimo già si infiammano. Il primo è un'indiscrezione lanciata da Het Nieuwsblad: Jonasvorrebbe partecipare ald'. I dettagli e la smentita Neil tempo di fantasticare sulla possibile sfida, finalmente non solo al Tour de France, con Tadej Pogacar, che a sua volta non ha chiuso la porta alla prossima Corsa Rosa, che dallaarriva la smentita: a fornirla è Sander Kleikers, il capo della comunicazione della squadra olandese, intercettato dai microfoni di Ekstra Bladet. "Non so davvero da dove esca questa voce: di sicuro non dal nostro team. Non abbiamo ancora iniziato a fare alcuna valutazione per la prossima stagione, quindi tutto ciò è molto sorprendente".