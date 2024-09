Farmaci a domicilio per chi non riesce ad andare a prenderli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Far quadrare i conti sarà la principale preoccupazione dell’assessora Francesca Pantaloni che dopo il mandato come consigliere stavolta ha sbancato le elezioni diventando la candidata femminile più votata (562 preferenze). A lei il sindaco Marco Fioravanti così ha affidato lo spinoso bilancio nonché le altre deleghe tra cuie e agricoltura. "Sono molto soddisfatta di come stanno andando le cose – sostiene –, soprattutto per la condivisione e la collaborazione che ci sono all’interno della squadra. Questo sicuramente sarà un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici. Ho già incontrato il personale e la dirigente. Devo dire di aver trovato persone davvero attente e preparate. Al di là degli atti dovuti, ora stiamo lavorando per il bilancio del prossimo anno.