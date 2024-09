Doccia fredda per la sinistra | nessun effetto-Boccia FdI svetta sempre nei sondaggi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 10 settembre 2024) Niente da fare, neanche la spallata gossip, o “ta”, per usare una metafora sportiva, aiuta il centroa risalire nei consensi e diminuire il divario con il centrodestra di governo. Ieri sera, come ogni lunedì, dopo una settimana di polemiche legate alle “rivelazioni” di Maria Rosariasulla sua relazione con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, poi dimessosi, daidel tg de “La7?, viene fuori un dato che fa chiarezza delle elucubrazioni dei media sullo scandalo “politico”: Fratelli d’Italia resta primo partito con ampio margine, sostanzialmente stabile, se non per un’oscillazione dello 0,1%, considerata fisiologica e non indicativa dagli stessisti., dunque, come sperava la, secondo ilo Swg per il Tg La7 condotto da Enrico Mentana.