Disney+ si sta preparando per una vittoria storica agli Emmy 2024

(Di martedì 10 settembre 2024) Netflix pressa, ma Disney +, stando alla prima distribuzione di(i Creative) domina, potendo distribuire show prodotti anche da Hulu e FX, oltre che i ambito Disney, Marvel e Star Wars. La cronaca delle ultime 48 ore, infatti premia molti titoli legati a quei mondi. La serie The Bear si è distinta per le migliori guest star in una serie comedy (Jamie Lee Curtis e Jon Bernthal), ma anche per il miglior casting della categoria. Parallelamente, sul fronte drama Shogun ha vinto in termine di miglior attore guest star (Nestor Carbonell) e per il miglior casting, cosi come per i costumi (in uno show di to storico), il miglior corto di backstage e la migliore intro. Non da meno, poi, Only Murders In The Building è stata premiata alla voce miglior fiction corta (con puntate da 25 minuti) e miglior sigla (in termini di composizione musicale).