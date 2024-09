Boccia dà buca a Carta Bianca | è giallo sul forfait a Rete 4

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 settembre 2024) Maria Rosaria, la “mancata” consulente dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, avrebbe dovuto ieri sera essere intervistata daBerlinguer al programma È sempresu4. Ma a sorpresa ha deciso di far saltare l’intervista. “La nostra ospite di eccezione – ha detto Berlinguer in apertura del programma – doveva essere, stasera, Maria Rosaria”. Ma c’è un però. “Poco fa ci ha detto che non si sente, che vuole prendere del tempo e discutere anche con la nostra redazione e ci chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare l’intervista alla prossima settimana. Aspettiamo ancora qualche minuto e vediamo cosa succede, vediamo se si convince a scendere nel nostro studio o se invece il tutto potrà accadere in altra data o non accadere affatto”, ha aggiunto Berlinguer.