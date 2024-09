Ballando con le stelle cast e data di inizio | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedĂŹ 10 settembre 2024) Svelati i concorrenti e ladidicon le, cosa sapere sulla nuova edizione Milly Carlucci pronta a tornare concon le, chi parteciperĂ al programma e quando andrĂ in onda Manca pochissimo alla nuova edizione diÂcon le, amatissimo programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno e che ogni anno tiene incollati al televisore moltissimi telespettatori. Milly Carlucci acon leRispetto alle precedenti edizioni quest’anno il programma inizierĂ con un po’ di anticipo, infatti la prima puntata andrĂ in onda sabato 28 settembre in prima serata.