Apple annuncia l’uscita dell’IPhone 16 la nuova rivoluzione tecnologica

(Di martedì 10 settembre 2024)svela iPhone 16: progettato per l’intelligenza artificiale, nuoviWatch e AirPods migliorano l’esperienza utente Nel cuore dello Steve Jobs Theatre dell’Park a Cupertino, il CEO di, Tim Cook, ha svelato al mondo lagamma di iPhone 16, progettata da zero per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Durante l’evento “It’s Glowtime“,ha presentato non solo i suoi nuovi iPhone, ma anche aggiornamenti significativi perWatch, AirPods e altre innovazioni tecnologiche. iPhone 16: l’intelligenza artificiale al centro Tim Cook ha definito l’iPhone 16 come il primo iPhone pensato completamente per l’intelligenza artificiale. Disponibile in cinque colori e con un rivestimento in ceramica 50% più resistente rispetto al modello precedente, l’iPhone 16 si presenta in due dimensioni: 6,1 e 6,7 pollici.