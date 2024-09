A Cesenatico il Campionato Italiano Vela J24 Quattro giorni di regate 35 equipaggi in gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il mare diospita un grande evento sportivo nazionale. Oltre 170 atleti sono attesi da tutta Italia con oltre 35 barche partecipanti, si sfideranno qui per contendersi ilJ24. Gliarriveranno oggi, per uno degli eventi più importanti organizzato dal glorioso Circolo Nautico, con il quale collaborano anche le altre realtà del territorio legate alla, che sono il Circoloe la Congrega Velisti. Nella 43esima edizione delOpen J24, lo sport si abbina a spettacolo, divertimento e ospitalità , congiornate diavvincenti,agguerriti per la conquista del titolo tricolore del monotipo a chiglia fissa più diffuso del mondo e tanti eventi collaterali. Le giornate di oggi e domani saranno dedicate ai controlli di stazza.