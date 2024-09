Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)DEL 9 SETTEMBREORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE; SULLA STESSA-TERAMO SEGNALATA ANCHE PIOGGIA INC ORSO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16.