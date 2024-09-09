Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 12:30 (Di lunedì 9 settembre 2024) Viabilità DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE Roma; SULLA STESSA Roma-TERAMO SEGNALATA ANCHE PIOGGIA INC ORSO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; E VEDIAMO LA SITUAZIONE PROPRIO SUL RACCORDO: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 11:30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VICOVARO E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE ROMA; ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 FIRENZE-ROMA, DOVE SEMPRE PER INCIDENTE SI PROCEDE A RILENTO TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; E VEDIAMO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; IL TRAFFICO E’ DEVIATO IN COMPLANARE; NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA CHIUSA ANCHE LA REGIONALE ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA, QUI PER CADUTA ALBERI SULLA SEDE STRADALE; ED E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 9 SETTEMBRE 2024 ORE 10. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO E’ IN CORSO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL E TRAM; CHIUSE AL SERVIZIO VIAGGIATORI LE LINEE DELLA METROPOLITANA, E LE FERROVIE REGIONALI METROMARE, ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE; E VENIAMO ALLE NOTIZIE SULLA VIABILITA’ PARTENDO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO; SEMPRE VERSO IL CENTRO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI APPIA, FLAMINIA E SALARIA A PARTIRE DAL RACCORDO; SULLO STESSO RACCORDO TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA PRENESTINA FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; RACCOMANDIAMO POI PRUDENZA PROPRIO SULL’APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI ALLAGAMENTI E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO; TRAFFICOD EVIATO IN COMPLANARECHIUSA ANCHE LA REGIONALE ROCCA DI PAPA ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA, QUI PER CADUTA ALBERI SULLA SEDE STRADALE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-09-2024 ore 09:45 - 30 A RISCHIO DUNQUE LE CORSE DI BUS, COTRAL, TRAM E METROPOLITANA; CHIUSE LE FERROVIE METROMARE E ROMA-VITERBO. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA CASSIA RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA PER LA NOMENTANA; CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE CAUSA TRAFFICO INTENSO SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PRENESTINA E APPIA E PIU’ AVANTI TRA ARDEATINA E VIA DEL MARE; IN ENTRATA VERSO LA CITTA’ CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA E IL RACCORDO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST, E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA E APPIA A PARTIRE DAL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ INV IAGGIO SULLA STRADA REGIONALE ROCCA DI PAPA, A CAUSA DI CADUTA ALBERI SULLA CARREGGIATA AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DI VIA SELVOTTA E A ROMA E’ INIZIATO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO: FINO ALLE 16. romadailynews
- Cacciatore (Lega): 'Da Barattoni solo attacchi pretestuosi ed inopportuni' - ... o presunta tale, da sempre governa questa Regione e che dopo l'ultima alluvione, per sopperire a ... un porto che funzioni e che sia ben collegato, una viabilità cittadina fluida, i trasporti che ... ravennawebtv
- MARATEA, PEPE: "AL VIA I LAVORI DEL BYPASS DELLA SS18" - "È stato deliberato in Giunta regionale il progetto aggiornato per la ricostruzione della viabilità interrotta dalla frana in località Castrocucco di Maratea. Sarà realizzato un percorso ...Regione ... radiosenisecentrale
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