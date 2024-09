Un Posto al Sole anticipazioni dal 9 al 13 settembre 2024 | Roberto disposto a tutto per Tommy

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una nuova e inaspettata mossa diFerri caratterizzerà le puntate di Unalin onda su Rai3 dal 9 al 13. L’imprenditore chiederà infatti a Filippo e Serena di prendere in affido il piccolo, dopo che non riuscirà a convincere Lara a ritrattare la sua deposizione. La soap viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 20.45. E’ possibile vederla in diretta streaming o recuperare le puntate on demand su RaiPlay. Unalda lunedì 9 a venerdì 13Lunedì 9: La proposta spiazzante dia Filippo e Serena Ferri, dopo aver tentato ancora di convincere Lara a ritrattare la sua deposizione, trovando l’opposizione di suor Maura, si rivolgerà a Filippo e Serena con una proposta spiazzante.