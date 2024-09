Rugby controsorpasso Italia sull’Australia nel ranking mondiale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) La quarta giornata delChampionship sorride all’, che grazie al clamoroso tracollo dell’Australia in Argentina sale all’ottavo posto, superando proprio i Wallabies. Per il resto non si muove la classifica, con il Sudafrica che in vetta allunga su Irlanda ed All Blacks. In vetta, come detto, è rimasto il Sudafrica, che aumenta il suo vantaggio a quasi un punto e mezzo sull’Irlanda. In terza posizione si conferma la Nuova Zelanda, che chiude il podio, nonostante il ko a Città del Capo, ed è seguita sempre dalla Francia, la quale resta al quarto posto, mentre la top 5 si chiude con l’Inghilterra. Al sesto posto c’è la Scozia, che ora è però tallonata dall’Argentina, la quale guadagna quasi un punto grazie al netto successo. Proprio i Wallabies perdono una posizione in classifica, a favore dell’, che così sale di nuovo in ottava posizione.