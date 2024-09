Reggio Emilia raffica di furti alla Giareda | Sicurezza da migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Si conclude nel peggiore dei modi l’edizione 2024 della Giarèda. Non solo la pioggia ha creato disagi e un bilancio macchiato, ma soprattutto unadiai danni degli ambulanti, in particolare quelli che si sono posizionati in piazza Gioberti. I ladri hanno preso di mira una bancarella di pelletteria ai cui titolari hanno rubato un monopattino di 700 euro. Ma sono stati portati via anche prodotti gastronomici da uno stand della Pro Loco di Cadelbosco Sopra e da un altro di tipicità valdostane è stato sottratto un prosciutto del valore di 500 euro. Per tutelarsi, altri ambulanti hanno fatto una ‘colletta’ e con 15 euro al giorno si sono assicurati la protezione grazie ad una vigilanza privata. Una situazione sulla quale interviene anche l’assessora al commercio e al centro storico Stefania Bondavalli.