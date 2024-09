Paralimpiadi 2024 Pancalli | Grande Italia ora subito al lavoro per Los Angeles

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Un’straordinaria su tutto. A cominciare dal risultato in termini di medaglie vinte: 71, due in più rispetto a Tokyo così come gli ori incrementati (10 in più) e per il sesto posto in classifica. Un’straordinaria anche con una copertura della Rai che ha permesso a milioni dini di rispondere con affetto nei confronti di grandi, grandissimi atleti“. Queste le parole del presidente del Comitatono paralimpico, Luca, al rientro oggi all’aeroporto di Fiumicino da Parigi dopo la cerimonia di chiusura di ieri. Il presidente ha poi aggiunto: “C’è anche ilfatto, oltre che dagli atleti, anche dalle loro famiglie che hanno fatto sacrifici. Un plauso meritano inoltre gli staff tecnici di tutte le Federazioni, nessuna esclusa, e le guide dei ragazzi non vedenti.