Moda | esperti a confronto sull’identità del territorio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Fare il punto sulla situazione sull’attuale stato del mercato e sulle sfide presenti e future del settore: sono gli obiettivi del tavolo tematico “e identità del, evoluzione del mercato e nuove strategie per il retail”, in programma giovedì 12 settembre alle ore 14:30 presso la sede di Confcommercio Campania (via Medina, 40 – Napoli). L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Capacity Maker, il progetto che mira a formare i “facilitatori per l’innovazione territoriale” promosso dall’incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e da Medaarch, gestore del centro di artigianato digitale di Cava de’ Tirreni (Salerno), in partenariato con Cna Salerno e Confcommercio Campania. Nella circostanza relatore del seminario sarà il giornalista e docente Matteo Minà.