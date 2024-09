Masterchef? Concorrenti scelti perché funzionano con il pubblico La seconda vita di Dalia Rivolta cuoca itinerante

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 9 settembre 2024) «Ho un nome difficile, cucino per vivere ma vivo per mangiare». Così sul suo profilo Instagram si presenta, ex concorrente diItalia 11. Ma il suo percorso va oltre i fornelli di uno studio televisivo. Torinese, classe 1990,è una chef, imprenditrice e consulente che ha scelto di portare la sua cucina tra le persone, sulle strade della sua città, dove il cibo diventa pretesto per raccontare storie di. Non è raro vederla avvicinare i passanti con una domanda diretta: «Qual è il tuo piatto preferito?». Con questo approccio, è riuscita a reinventarsi dopo la trasmissione televisiva, allontanandosi dalle luci della ribalta per avvicinarsi a una dimensione più intima e reale. Il suo viaggio, però, non si ferma qui.