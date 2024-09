Marcell Jacobs chiude la stagione con un tempo discreto e il quarto posto a Bellinzona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha corso i 100 metri in 10.12 (0,2 m/s di vento a favore) al Galà dei Castelli, il tradizionale Meeting diche anima il finale di questa intensadi atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha chiuso alnell’evento valido per il World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza). L’uscita dai blocchi di partenza è stata discreta, ma poi si è palesata un po’ di difficoltà nel passare in fase di transizione e gli ultimi quattro appoggi non sono stati corsi. Il velocista lombardo è rimasto lontano dagli eccellenti riscontri cronometrici siglati alle Olimpiadi di Parigi (9.85), a Turku (9.92) e Chorzow (9.93).