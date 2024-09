Lamborghini Revuelto la prova de Il Fatto it – L’erede di una storia lunga cinquant’anni – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Erede dell’Aventador, come lei, laha un motore V12 aspirato e, come tutte le, porta il nome di un toro: uno particolarmente vivace e molto famoso a fine ottocento in Spagna. Ma c’è molto di più. Infatti, se per la Miura fu introdotta la definizione di Supercar, per laa Sant’Agata Bolognese hanno coniato una nuova nomenclatura: High Performance Electrified Vehicle. Un nome che fa scoprire subito una caratteristica fondamentale: si tratta di un’auto plug-in hybrid. Detto così sembra l’ennesima macchina ibrida arrivata sul mercato, mentre invece stiamo parlando “di una pietra miliare nellae un pilastro della strategia di elettrificazione Direzione Cor Tauri”, come ha dichiarato Stephan Winkelman, presidente e amministratore delegato di, quando l’auto fu presentata lo scorso anno.