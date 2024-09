La storia inquietante di Kelly mamma che allatta le bambole reborn | Ci sono dei benefici VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sul web è possibile trovare davvero di tutto e quindi, pur trattandosi di unasurreale e a tratti piuttosto, non sorprende neanche più di tanto la vicenda diCunningham, 27enne “” di 7che tratta come se fossero bambine in carne e ossa e che addirittura. Le“rinate”, cioè bambolotti realizzati con le stesse fattezze di un neonato con grande cura dei particolari. A differenza di quanto si possa pensare questenonstate create per i bambini, ma per gli adulti che le trattano come fossero dei figli in carne e rossa. LadiCunningham è una creator che, nel bene o nel male, ha conquistato fama e visibilità sui social per essere ladi 7, trattandole a tutti gli effetti come fossero suoi figli.