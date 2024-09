Kate Middleton annuncia la fine della chemioterapia Cos’ha detto nel suo messaggio VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) Una buona notizia arriva sulla salutePrincipessa del Galles,. In undiffuso dal canale YouTube ufficiale ha dichiarato di aver finito laper curare il cancro che l’aveva colpita: “Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi quale sollievo sia aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico. Il mio percorso verso la guarigione e il recupero completo è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene“.sorridente nella sua prima uscita ufficiale (fonte: People)Per la principessa, il futuro re William e i tre figli il peggio sembra alle spalle. Anche se non è ancora possibile sapere con certezza in questo momento se la guarigione è completa e definitiva., però, ha voluto condividere con il suo popolo anche questa fase, con ungirato lo scorso mese a Norfolk.