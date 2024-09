Incidenti in moto | 2 feriti gravi Centauro sbanda e cade Un altro scivola per evitarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Era in sella alla sua, una Ducati, quando, intorno alle 10.30 di ieri mattina, ha perso il controllo del mezzondo sull’asfalto, mentre percorreva via Abetone Superiore (la Giardini), a San Venanzio di Maranello direzione Serramazzoni. Dietro di lui, sulla stessa strada, unciclista, amico e coetaneo – pare, secondo le prime ricostruizioni, per evitare lo scontro con il veicolo che si trovava già a terra – èto a sua volta, a pochi metri di distanza dal primo. Ieri mattina, entrambi gli uomini sono stati soccorsi tempestivamente dai sanitari del 118, arrivati sul posto con due ambulanze e un’auto medica: il primo, un carpigiano residente a Sassuolo, di 64 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale con codice di massimatà, dove si trova tuttora ricoverato: ha riportato fratture multiple.