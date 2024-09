Il questore accoglie i nuovi funzionari assegnati alla Questura di Taranto

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoQuesta mattina, ildiMassimo Gambino ha presentato iDirigenti della Polizia di Stato delladi. A seguito degli ultimi avvicendamenti, l’organico delladiè stato parzialmente modificato. Il nuovoo Commissario Capo Dott. Paolo FAVIAsarà al timone della D.I.G.O.S. delladie sostituirà il Commissario Capo Dott. Francesco CECERE, trasferito ad altra sede. ?Il Dott. FAVIA si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari nel 2009. Negli anni successivi ha conseguito il Diploma di Scuola di Specializzazione per le Professioni Legalied un Master in Scienze della Sicurezza presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, abilitandosi anche all’esercizio della professione forense.