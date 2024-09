Il cast di Emily in Paris 4 atterrato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

, 9 settembre 2024 – Ildi "in4" è. Ci sono tutti: Lily Collins (), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) e William Abadie (Antoine). Per gli attori e le attrici, glamour ed eleganti, hanno scattato una foto di rito davanti al Colosseo per brindare al lancio della seconda parte della quarta stagione, dal 12 settembre su Netflix. L'attesa è tutta per la premiere globale, che si terrà martedì 10 settembre al The Space Cinema Moderno, a piazza della Repubblica. (Foto: Instagram @emiilyin)