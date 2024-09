Fatturazione elettronica come Dna Ora Spagna e Turchia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) SEGUIRE IL CLIENTE passo a passo. Accompagnarlo nel digitale, quel mondo sempre in continua evoluzione e rivoluzione. È questo il Dna di TeamSystem, tech company leader nel mercato italiano delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Nata a Pesaro nel 1979, cresciuta negli anni lungo la Penisola, ora ha uno sguardo sempre più internazionale e rivolto all’uso, anche, dell’Intelligenza artificiale. Conta su 851 milioni di euro di fatturato nel 2023, 2,2 milioni di clienti e 5mila dipendenti. Tramite TeamSystem si muovono un terzo delle fatture italiane. Successo e fiducia "che bisogna guadagnarsi", spiega il Ceo Federico Leproux (nella foto). Avete deciso di investire 1 miliardo in ricerca e sullo sviluppo, un quarto dei quali a sostegno dell’Intelligenza Artificiale.