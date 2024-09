Conte blinda Kvaratskhelia | rifiutata offerta shock del PSG

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 9 settembre 2024)non ha voluto nemmeno ascoltare le proposte per. Il georgiano del Napoli brilla anche in nazionale. Antonioha posto il veto sulla cessione di Khvicha, respingendo categoricamente le offerte arrivate per il talento georgiano durante il mercato estivo. Secondo il Corriere dello Sport, il PSG aveva messo sul piatto ben 210 milioni di euro per il pacchetto-Osimhen. Il quotidiano riporta: “Antonionon ha voluto neanche ascoltare le proposte indecenti arrivate per lui, ritenendo indecente la sola ipotesi di venderlo, e la Georgia pende letteralmente dalle sue labbra e dalla sue giocate”.