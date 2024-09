Champions League Milan San Siro semivuoto per la gara con il Liverpool  Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 9 settembre 2024), Sanè ancoraa pochi giorni dallad’esordio contro il. Ecco spiegato il motivo Pochi giorni al via della nuovacon ilimpegnato a Sancon ile il Meazza non è ancora sold out. Anzi rimangono ancora diversi posti liberi e possiamo dire che lo stadio è “” rispetto agli standard a cui ci hanno abituato i tifosi del Diavolo. Strano, molto strano visto che durante la scorsa stagione era molto difficile accaparrarsi un tagliando per le gare di campionato e ancor di più per quanto riguarda la competizione europea. La domanda che sorge spontanea è: per quale motivo c’è ancora così tanta disponibilità nonostante lasia di un livello molto alto? Tutto sta nei prezzi del biglietti che sono davvero altissimi.