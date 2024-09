Cevoli applaude Viali e la sua Reggiana | Esempio da seguire che bravo Maggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo 20 anni di attesa la nazionale di San Marino è tornata al successo, superando per uno a zero il Lichtenstein in Nations League grazie al gol del classe 2005 Sensoli. A guidare dalla panchina il collettivo dei ‘titanici’ c’è un ex granata come Robertoche è sempre molto attento alle dinamiche della, club che gli è rimasto nel cuore., che effetto le fa essere entrato nella storia della nazionale del suo Paese? "È un’emozione grandissima, difficile da descrivere soprattutto per il legame forte che ho con il mio territorio. È un successo che però non è frutto del caso, ma della lungimiranza della federazione e del suo presidente che ha iniziato già da diversi anni un percorso che gli sta dando grandi frutti".