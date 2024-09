Carburanti | Staffetta prezzi ancora in calo gasolio al minimo da maggio 2023

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. -(Adnkronos) – Non si ferma la discesa parallela delle quotazioni dei prodotti raffinati e deideialla pompa. Lo segnala laQuotidiana, sottolineando come ilè aldal 19. L’ultima rilevazione mostra che Q8 ha ridotto idella benzina di due centesimi al litro e quelli deldi un centesimo. Per Tamoil si registra invece un ribasso di un centesimo sulla benzina.Le medie dell’Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy vedono la benzina self service a 1,781 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,786, pompe bianche 1,770), diesel self service a 1,657 euro/litro (-7, compagnie 1,661, pompe bianche 1,648).