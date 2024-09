Tumore Luca Carboni | perché è rimasto in silenzio sulla malattia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 8 settembre 2024)ha avuto un. Il cantautore ha deciso di rompere ilche durava da tempo. In un'intervista al Corriere della Sera, ha condiviso la sua difficile esperienza con unal polmone, scoperto nel 2022. Con sincerità e coraggio, ha raccontato il periodo più buio della sua vita, durante il quale ha sentito il bisogno di allontanarsi dalla scena pubblica e sparire per affrontare una battaglia personale contro la. Tutto è iniziato nel marzo di due anni fa, quando una tosse persistente ha spintoa sottoporsi a una radiografia. "È stato uno shock", ha confessato, "rimani senza parole. Sai che quellaesiste, ma pensi che a te non succederà mai". In quei mesi,stava lavorando al suo nuovo album, ma la diagnosi ha stravolto completamente i suoi piani. "Dalla scelta dei brani sono passato alla scelta delle terapie per sopravvivere.