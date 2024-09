Romania-Lituania | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 settembre 2024) Gara valida per la seconda giornata del gruppo 2 di Lega C di Nations League 2024/2025. La larga vittoria ottenuta contro il Kosovo all’esordio spinge i rumeni a fare il bis contro un avversario che invece ha steccato la prima contro Cipro.si giocherà lunedì 9 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ghencea di Bucarest.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il successo esterno ed anche molto facile ottenuto in Kosovo per 3-0 ha confermato le aspettative importante dei rumeni in questo girone, come già si era intravisto ad Euro 2024 con il raggiungimento degli ottavi di finale. La Nazionale di Iordanescu è in continua crescita e supportata da un organico di livello. La sconfitta casalinga subita contro Cipro ha evidenziato ancora i limiti dei lituani, alle prese con una rosa molto modesta.