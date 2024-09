Ri-umanizzazione ambiente e pace Il messaggio di Francesco dalla Papua Nuova Guinea

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 8 settembre 2024) Quando in Vaticano ebbe luogo il sinodo per l’Amazzonia un cardinale si lasciò andare a un commento implicitamente critico, dicendo che il papa aveva voluto unirsi a degli uomini bardati di piume. Non si trattò certo della prima volta che una cosa del genere accadeva e la risposta fu che alcuni usano le piume, altri il tricorno (il cappello a tre punte dell’abito tradizionale dei cardinali). Dove vai, insomma, trovi tradizioni, tutte importanti, tutte da vivificare. E quel sinodo portava a Roma i popoli amazzonici, non Roma a loro. A, in queste ore, Bergoglio ha incontrato la popolazione locale, con le sue tradizioni. Lì sono in larga maggioranza cristiani, e lo hanno accolto bardati di piume, come è nella loro tradizione.