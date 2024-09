Olanda Koeman | Il primo gol subito? de Ligt sa cos’ha sbagliato non può più succedere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Ilgol? Xavi Simons avrebbe dovuto fare meglio. Stava marcando il loro centrocampista di sinistra ma improvvisamente si è allontanato. E sicuramente anche i centrali si sono posizionati male. de? Sa benissimo anche lui, sono cose che non possono“. Così Ronalddopo il 5-2 della suacontro la Bosnia. Parlando proprio dell’aspetto offensivo, il ct degli Oranje ha aggiunto: “Abbiamo giocato molto bene e con velocità, siamo sembrati molto freschi”. Infine, su Depay, in procinto di passare al Corinthians,ha concluso: “Non commenterò la sua scelta di giocare in Brasile, non voglio attirare di nuovo le critiche di tutta la nazione. Credo di dover essere più cauto con le mie parole, al contrario di quanto fatto con Bergwijn”.: “Ilgol? desa, non può più” SportFace.