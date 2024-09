LIVE Sinner-Fritz US Open 2024 in DIRETTA | alle 20 00 l’attesa finale l’azzurro avrà tutti contro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Buonasera amici di OA Sport. E’ con grande emozione che vi diamo il benvenuto alladidegli US. Il programma del matchBuongiorno e bentrovati allatestuale dell’intraJanniked il padrone di casa statunitense Taylor, valido per ladel torneo di singolare maschile degli USdi tennis, ultimo torneo stagionale del Grand Slam. Il tennista italiano è il numero 1 del seeding e del mondo, e con i 700 punti in palio questa sera vuole allungare ulteriormente in vetta al ranking ATP, mentre lo statunitense è accreditato della dodicesima testa di serie, ma con laraggiunta da domani sarà numero 7 ATP anche in caso di sconfitta.