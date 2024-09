Hellboy Ron Perlman vuole completare la trilogia di Guillermo del Toro | sono pronto nonostante l' età

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) Cipossibilità che si concluda con unala versione cinematografica didiDel? Rispondono il creatore del fumetto e l'attore Ron. Il sogno di un terzo capitolo della saga didiretto daDelsembra destinato a non realizzarsi, secondo quanto dichiarato dal creatore del fumetto, Mike Mignola. Ma Ron, storico interprete del personaggio, non rinuncia al ruolo e si dichiara disponibile a tornare,la sua età.3 diDelDurante un'intervista rilasciata a Screen Rant in occasione della promozione del documentario Mike Mignola: Drawing Monsters, l'autore ha spiegato che sia lui che Delhanno intrapreso percorsi separati e non c'è più la possibilità di collaborare a un nuovo progetto