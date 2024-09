Griezmann si sfoga | Non sono più a mio agio nel sistema di gioco della Francia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo l’Europeo e la sconfitta per 3-1contro l’Italia in Nations League, Antoineè sembrato uno degli uomini più in difficoltàsquadra di Deschamps. In 10 partite, nessun gol o assist per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che non era mai rimasto così a lungo a secco con la propria Nazionale.: «Non mi sento più a mioneldi» Ai microfoni di Telefoot ha dichiarato in merito a quanto vissuto negli ultimi mesi: «L’Europeo è stato complicato perché cistati molti cambi di posizione in campo e cambiamenti tattici. Mi ero preparato all’Atletico Madrid per stare bene fisicamente. Contro la Spagna e la Polonia è stato brutto non giocare. Ma questescelte tattiche, devi rispettarle anche se sei arrabbiato o triste. Ho cercato di adattarmi in campo, ma non ho fatto bene.