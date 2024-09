Facevo il fruttivendolo ma ho dovuto chiudere per la pista ciclabile Ora sono un attore hard ho una pagina Onlyfans e dò consigli sul sesso ai maschi | la storia di Denis Garzon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Daa star del porno. È questa in estrema sintesi la parabola di, un ex45enne di Recoaro Terme (Vicenza), che ha scelto di trasformare completamente la sua vita, lasciando il lavoro di famiglia per dedicarsi a tutt’altra attività. La sua decisione, innescata da una serie di eventi che hanno compromesso l’attività commerciale, ha fatto il giro del web, attirando curiosità, critiche e commenti. “Mio padre aveva una bottega ortofrutticola storica”, raccontaal Corriere della Sera spiegando di essersi trovato costretto adopo che l’amministrazione comunale ha deciso di costruire unanella strada dove si trovava il negozio, eliminando i parcheggi per i clienti. “Cisolo tre attività in quella via: la nostra bottega, un bar e il salone di parrucchiera di mia cugina. Laha compromesso tutti noi“.