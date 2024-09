Era ricercato in tutta Europa viene scovato in spiaggia | tradito dai tatuaggi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Salvatore Di Napoli, 35enne dei Quartieri Spagnoli, è stato arrestato ad Ascea, in provincia di Salerno, mentre era in vacanza.inper un provvedimento relativo a un’associazione a delinquere finalizzata a rapine, Di Napoli aveva adottato varie precauzioni per sfuggire alla cattura, come rasarsi i capelli, indossare occhiali da sole e coprire icon una maglietta anche in acqua.Leggi anche: Il brigatista Leonardo Bertulazzi arrestato in Argentina: sarà estradato in Italia Nonostante i suoi sforzi per camuffarsi, ierano ancora visibili e hanno attirato l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Catturandi. I militari, che avevano seguito le sue tracce fino alla zona balneare di Ascea, hanno monitorato le spiagge locali e alla fine hanno riconosciuto Di Napoli mentre si tuffava in mare con la maglietta addosso.