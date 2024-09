Dossieraggi illeciti Indagato anche uno 007 Spiava i conti di un prelato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) C’èuno 007 (in servizio all’Aise, i servizi segreti esterni) tra i 17 indagati della procura di Perugia nell’ambito della maxi inchiesta sulo illegale che ha coinvolto l’ex pm dell’Antimafia, Antonio Laudati e il tenente della Finanza – già comandante dell’ufficio Sos della procura nazionale antimafia – Pasquale Striano. Per entrambi il procuratore Raffaele Cantone aveva chiesto gli arresti domiciliari e, dopo il no del gip ha impugnato al Riesame. Lo 007 deve rispondere, in concorso con Striano (il primo come richiedente, il secondo come esecutore materiale), di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d’ufficio.