Dopo il caso Sangiuliano Meloni volta pagina | | Non ci fermeranno per tutta la legislatura

(Di domenica 8 settembre 2024) Giù il sipario, ilè chiuso. O quanto meno è ciò che Giorgiaauspica, e probabilmente non solo lei. A Cernobbio è il pubblico a imporre l’abbandono dello "scandalo" che tiene banco da giorni: "Ma basta", urla alla seconda domanda sul tema del direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. La premier è drastica: "Il ministro della Culturasi è dimesso per una vicenda privata, ma non ci sono illeciti. È un precedente a cui non intendo prestarmi. Se qualcuno pensa che situazioni come queste possano servire a indebolire il governo, temo che non accadrà. Intendo fare il mio lavoro bene fino alla fine della". Non si illude che Maria Rosaria Boccia opti per il silenzio. Sa che cercherà di proseguire la sua crociata continuando a occupare le prime pagine.