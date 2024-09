Domani e martedì al Romaeuropa Festival Rachid Ouramdane in Outsider all’ Auditorium Parco della Musica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) OPENING WEEK 9 – 10 SettembreEnnio Morricone – Cavea Prima nazionale / Coproduzione REFCon il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels/ Ballet du Grand Théâtre de Genève Con l’highliner e funambolo moderno Nathan Paulin e altri sportivi estremi Musiche di Julius EastmanBallet du Grand Théâtre de Genève, foto ©GregoryBatardon La settimana inauguraletrentanovesima edizione deldiretto da Fabrizio Grifasi, prosegue lunedì 9 e10 settembre nella Cavea dell’Ennio Morricone con, nuova visionaria creazione del coreografocommissionata dal Ballet du Grand Théâtre de Genève, coprodotta dal REF e presentata in prima nazionale nell’ambito del percorso realizzato con Dance Reflections by Van Cleef & Arpels.