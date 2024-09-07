Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 17:30 (Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD COD EPER TRAFFICO DA TOR VERGATTA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE E SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO AEREO LO SCIOPERO INIZIATO ALLE ORE 13 DI OGGI è TERMINATO ALLE ORE 17.00 SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO RESTIAMO IN TEMA DI SCIOPERO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A Roma L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI Roma TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 16:30 - 00 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO RESTIAMO IN TEMA DI SCIOPERO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. 30 ALLE 16. 00 DI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 15:30 - 00 DI LUNEDÌ 9 SETTEMBRE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 30 ALLE 16. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA SENZA DISAGI SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMENTO GLI SPOSTAMENTI SONO MINIMI UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA A24 ROMA-TERAMO, USCITA LUNGHEZZA, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSINI DI TRAFFICO E I RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO AEREO È IN PROGRAMMA PER OGGI, SABATO 7 SETTEMBRE LO SCIOPERO DEL TRASPORTO AEREO POSSIBILI DISAGI DALLE 13 ALLE 17 SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 13:30 - NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 13:20 MATTEO BERTONCINI BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DALLA FLAMINIA DOVE PERMANGONO LE CODE PER L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA CODE PER TRAFFICO ANCHE ALLA VIA APPIA TRA LA VIA DEI LAGHI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE SULLA VIA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E CASTEL FUSANO NELLE DUE DIREZIONI CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA LA PONTINA E VIA GENIO CIVILE VERSO ANZIO ADESSO DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO; SULLA LINEA METRO A È STATA RIPRISTINATA LA TRATTA TERMINI BATTISTINI, SEMPRE SULLA METRO A CONTINUA IL CONSUETO ORARIO CON CHIUSURA ANTICIATA DALLA DOMANICA AL GIOVEDI’ ALLE 21, INOLTRE PERMANGON CHIUSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO INFINE, SULLA FERROVIA METRO MARE CONTINUANO GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA AEREA, ATTIVA QUINDI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LA CHIUSURA ANTICIPATA DELLA STESSA CON LE ULTIME PARTENZE DAI CAPOLINEA DI COLOMBO E SAN PAOLO ALLE 21, MENTRE IL SABATO E LA DOMENICA IL SERVIZIO SI SVOLGERA’ REGLARMENTE. romadailynews
- Ucraina, Zelensky prepara una road map: "Presenterò il piano segreto agli Usa" - Una road map per la pace in Ucraina, «un piano che sarà pronto a novembre e che presenterò al presidente Biden, ai candidati ... iltempo
- Glencore, riparte la mobilitazione per salvare 1.200 posti di lavoro. Todde incontra gli operai, poi vertici a Roma e in Regione - Riparte da Portovesme la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Glencore per cui l’azienda ha annunciato lo stop ... sardiniapost
- Torna il maltempo, allerta gialla in nove regioni - roma, 07 SET - Torma il maltempo e domani sarà allerta gialla in nove regioni. Piogge e temporali, dalla serata di oggi, cadranno sulle regioni di Nord-Ovest e la Toscana, poi la perturbazione si este ... messaggeroveneto.gelocal
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