Viabilità Roma Regione Lazio del 07-09-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 7 settembre 2024) NOTIZIARIO RADIO DEL 7 SETTEMBRE ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD COD EPER TRAFFICO DA TOR VERGATTA AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE E SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA CI SPOSTIAMO SULLA VIA LITORANEA PERMANGONO I RALLENTAMENTI TRA VIA ARNO E IL VII CANCELLO, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO AEREO LO SCIOPERO INIZIATO ALLE ORE 13 DI OGGI è TERMINATO ALLE ORE 17.00 SI CONSIGLIA, COMUNQUE, DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PRIMA DI METTERSI IN VIAGGIO RESTIAMO IN TEMA DI SCIOPERO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DITPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.