Venezia 2024 | Leone d’oro ad Almodovar Coppa Volpi a Nicole Kidman Tutti i vincitori

(Di sabato 7 settembre 2024), 7 settembre– Pedrotrionfa alla Mostra del Cinema di, edizione numero 81, con il suo ‘La stanza accanto’. Giàalla carriera, e candidato per il miglior film nel lontano 1988 con Donne sull'orlo di una crisi di nervi, stavolta il regista spagnolo mette d’accordo la giuria presieduta da Isabelle Huppert che lo insignisce del premio più ambito, quello per la migliore pellicola appunto, confermando i pronostici della vigilia. Il Gran Premio è andato invece all’italiana Maura Delpero per ‘Vermiglio’, una coproduzione italiana, francese e belga, mentre ild’argento per la miglior regia è del britannico Brady Corbet per ‘The Brutalist’. Premiata con la, da lode nella sua interpretazione in ‘Babygirl’, film che sdogana la rivendicazione piacere femminile in una storia di sesso e potere.