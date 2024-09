The Rugby Championship il Sudafrica soffre ma batte la Nuova Zelanda e prenota il titolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) È iniziata a Città del Capo la quarta giornata della Thee in campo sono scese, in una sfida che poteva già valere il, con due giornate ancora da giocare. Una vittoria con bonus degli Springboks e il risultato giusto stasera tra Argentina e Australia potevano assegnare la vittoria finale. Ecco come è andata.che parte forte in mischia chiusa, obbligando subito laal fallo, ma qualche imprecisione di troppo impedisce ai padroni di casa di essere pericolosi. Così passano i minuti senza grandissime chance, anche se anche gli All Blacks provano a spingere e a creare occasioni. Al 14’ grande azione dellache obbliga al fallo professionale Jasper Wiese, che viene ammonito, e primi punti per gli All Blacks dalla piazzola con McKenzie per lo 0-3.