LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sale l’attesa per Caironi Sabatini e Contrafatto Tanti record mondiali e gare lottate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:10 Sta avvenendo in questo momento la presentazione dei 400 metri T47 (che include i T46), che ha subito un ritardo dovuto anche a qualche premiazione. 21:07 Nullo per Davies, che è a 15.10. 21:05 Si sta per chiudere la quarta serie di lanci del peso F63, e arriva il nuovo colpo di mano di Faisal Sorour; il portacolori del Kuwait è al comando con 15.31! Si attende la risposta di Davies in questa gara davvero esaltante. 21:00 Nel salto in lungo T20 va a vincere il russo in quota neutrale Matvei Iakushev, che vince in 7.51 davanti al malese Abdul Latif Romly in 7.45 e al colombiano Jhon Sebastian Obando Asprilla in 7.38. 20:58 Tra poco i 400 metri T47, accorpati con i T46, nei quali il grande favorito è il marocchino Ayoub Sadni, unico sotto i 46 secondi come personale nonché primatista del mondo in carica.