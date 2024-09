Incidente tra Cava e Nocera muore giovane irpino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ drammatico il bilancio dell’avvenuto tranella notte. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’autovettura e un camion. A perdere la vita un 29enne di Solofra. Dolore e commozione nella cittadina conciaria. Il padre delun un post sui social ha scritto: “Questa notte in un tragicoè venuto a mancare il nostro amato figlio Nicola, un ragazzo dal cuore grande e benvoluto da tutti. Ringraziamo chiunque in questo momento è vicino al nostro dolore e alla nostra famiglia. Ciao Nicola, sarai per sempre nei nostri cuori”. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.