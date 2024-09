Frattesi allarme rientrato | le condizioni dopo Francia-Italia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) Davideè uno dei protagonisti della grande vittoria dell’per 1-3 sul campo della, con tanto di gol. Ha preoccupato la sua uscita dal campo, ma come riporta Sky Sport dovrebbe aver già recuperato al 100%. RECUPERO – Niente paura per Davide. Uscito dal campo per un problema fisico durante, il centrocampista dell’Inter fa tirare un sospiro di sollievo sia al Commissario Tecnico Luciano Spalletti, sia a Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Budapest, dove Peppe Di Stefano – in collegamento per Sky Sport – ha confermato come il centrocampista abbia recuperato al 100%, sebbene si aspetti ancora qualche ora per capire quali siano le sue effettive. La sensazione, però, è che possa già essere in campo nella gara contro Israele.