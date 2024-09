Bertolucci | Sinner più forte ma Fritz gioca in casa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 7 settembre 2024) AGI - "Se nella finale degli Us Openno entrambi al 100%, ma anche all'80% vince l'italiano. Altrimenti è tutto aperto.è il numero 1, ma di fronte ha il numero 12 del mondo che, peraltro,davanti al pubblico diche farà il tifo per lui. Perè una chance senza precedenti". Paoloall'AGI azzarda il suo pronostico sulla finale dell'ultimo Slam del 2024 in programma domenica alle 14 italiane sull'Arthur Ashe Stadium tra Jannike Taylor. "Non sarà affatto una partita semplice e sbaglia chi crede che il gioco disia ideale pere che il risultato sia già scritto: nello sport non c'è mai nulla di scritto", spiega l'ex tennista, campione di Coppa Davis nel 1976 in doppio in coppia con Adriano Panatta e oggi commentatore tv.