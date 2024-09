Alla New York Fashion Week Proenza Schouler lancia la collezione primaverile senza bottoni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 settembre 2024) Se in Italia arriva il Festival del Cinema di Venezia, negli USA si sta svolgendo in questi giorni la. Ed è qui che, marchio iconico dei primi anni 2000, dei tempi de Il Diavolo veste Prada, ha presentato la sua. E lo ha fatto due giorni prima dell’inizio del programma ufficiale. Questo perché il duo voleva utilizzare lo spazio di un edificio del NewMercantile Exchange risalente al 1894. Che poteva ospitare solo 140 invitati, organizzando dunque due sfilate. E ha permessocoppia di non disturbare le sfilate di altri designer. Le novità diAnche la fascia oraria era insolita. “Questa è la prima volta in 12 anni che sfilamo di mattina”, ha detto Jack McCullough, il che ha pure contribuito a creare l’atmosfera del “ritornomoda escuola”.