Web App di FC 25 | Quando Uscirà? La Data prevista cosa aspettarsi e come prepararsi

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 6 settembre 2024) Con l’arrivo di EA Sports FC 25, l’attesa per la Web App (conosciuta ancheCompanion App) è in crescita. La Web App è un elemento fondamentale per i giocatori dell’ex Fifa, poiché permette di gestire il proprio club di Ultimate Team, aprire pacchetti, eal meglio anche prima dell’uscita ufficiale del gioco. Ma la domanda che molti si pongono è:esce la Web App di FC 25?di UscitaAnche se EA Sports non ha ancora confermato unaufficiale per il rilascio della Web App di FC 25, basandosi sugli anni precedenti, possiamo fare delle ipotesi abbastanza attendibili. Tradizionalmente, la Web App viene lanciata circa una settimana prima dell’accesso al gioco completo e 24/48 ore prima dell’uscita del gioco per chi l’ha prenotato la Ultimate Edition.