Tram Spa lancia l’allarme | In San Marco pietre fragili

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ogni sette-otto mesi sarà necessario un intervento di manutenzione e monitoraggio delleposate in piazza Sanin concomitanza coi lavori di realizzazione della variante del centro storico dellavia. A rivelarlo, ieri mattina, ai microfoni di Lady Radio è stato il presidente dispa, Fabrizio Bartaloni. Già in questi giorni, d’altra parte, è in corso un primo intervento di ripristino. La causa è presto spiegata e porta alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza che ha voluto quel tipo di fragile pavimentazione: "Oggi con la variante al centro storico ancora non in funzione ci sono 1.400 passaggi al giorno di mezzi pesanti, quasi tutti del trasporto pubblico su gomma, sono moltissimi - spiega Bartaloni- Si ridurranno a 1.